Caltanissetta: controlli straordinari del territorio, 12 persone sanzionate.

Negli scorsi giorni, nel territorio di San Cataldo (CL) è stato effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, durante il quale veniva deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio un uomo di 32 anni residente a Caltanissetta. Nel corso del servizio venivano controllate 85 persone e 9 esercizi commerciali, ed elevate nr. 6 contravvenzioni al codice della strada e nr. 6 sanzioni amministrative nell’ambito dei controlli per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.