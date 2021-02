Caltanissetta: consegnata la colonnina per l’erogazione di acqua potabile donata dal Rotary Club alla Scuola Media G. Verga.

Giorno 9 febbraio, nei locali della Scuola Media Giovanni Verga di Caltanissetta, ha avuto luogo la consegna ufficiale della colonnina per l’erogazione di acqua potabile donata dal Rotary Club Caltanissetta nell’ambito del progetto denominato FREE WATER – PLASTIC FREE ovvero ACQUA LIBERA A SCUOLA E RIFIUTO DELL’USO DELLA PLASTICA.

Nel pieno rispetto delle regole anti-covid, sono state consegnate ad una rappresentanza degli alunni borraccine metalliche e l’opuscolo informativo a fumetti “Gigi e l’acqua”, mentre all’ Istituto scolastico è stata donata una colonnina per l’erogazione gratuita dell’acqua potabile ad uso degli allievi e del personale docente ed ATA. E’ in corso la consegna di borraccine e opuscoli – a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria – anche ai Dirigenti Scolastici di altre Scuole della Città e dei Comuni di San Cataldo, Mussomeli, Riesi, Mazzarino, Sommatino, Delia Gela e Niscemi, i quali si occuperanno poi della distribuzione a tutti gli alunni. Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, il Rotary Club, con la collaborazione di Legambiente, terrà in tutte le Scuole coinvolte nel progetto conferenze informative sulle buone prassi da seguire per utilizzare al meglio le risorse idriche pubbliche e per evitare al massimo l’uso della plastica.

Nell’ambito delle iniziative dedicate all’educazione ambientale nelle scuole, il Rotary Club Caltanissetta – con la collaborazione dei Rotary Club San Cataldo, Mussomeli, Valle del Salso, Gela e Niscemi – ha ritenuto così di dare un doveroso e concreto contributo in favore della Comunità locale, nella convinzione che sia fondamentale educare i giovani al corretto e parsimonioso uso dell’acqua e ad evitare l’uso dei contenitori di plastica, notoriamente molto inquinanti.

Il tema dell’acqua potabile e dell’approvvigionamento idrico è tra quelli che stanno più a cuore al Rotary International, che, attraverso l’opera dei Club locali, realizza ogni anno in tutti i Paesi del mondo opere concrete per far si che quante più persone possibile – principalmente coloro che vivono in zone disagiate – possano avere disponibilità di questo bene prezioso in tutta sicurezza per la propria salute. Lo stesso interesse è stato, sempre più negli ultimi anni, rivolto alla tutela dell’ambiente, per cui combattere l’inquinamento, in questo caso da materiale plastico, è diventato per il Rotary un impegno di primaria importanza.

L’auspicio del Rotary è che iniziative, come quella quest’anno proposta, possano forgiare le coscienze dei nostri giovani, rendendoli consapevoli, forti e proattivi di fronte alle minacce di degrado che l’ambiente in cui viviamo corre quotidianamente.