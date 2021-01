Caltanissetta: avvicendamento di dirigenti della Polizia di Stato alla Questura.

Operativi da stamattina gli avvicendamenti di dirigenti della Polizia di Stato disposti dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, che riguardano sia il Capoluogo sia la provincia. Nuovo capo di gabinetto e portavoce del Questore Ricifari è il Vice Questore dr Francesco Bandiera, siracusano, 48 anni, sposato con due figli, fino a ieri dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siracusa. Il dr Bandiera, laureato in Giurisprudenza, è stato trasferito a Siracusa nell’aprile del 2010 proveniente dalla Questura di Milano, dove ha svolto la funzione di vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigente della sala operativa e, ancor prima, funzionario presso il Commissariato “Garibaldi-Venezia” e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”.

Al Commissariato P.S. di Gela, stamattina si è insediato il nuovo dirigente Vice Questore dr Felice Puzzo, fino a ieri capo di gabinetto della Questura di Caltanissetta, laureato in scienze politiche, scienze giuridiche e scienze della pubblica amministrazione, ha inoltre frequentato il corso di specializzazione ai servizi de polizia stradale e, presso la Scuola Internazionale di alta formazione, quello per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato. Il dr Puzzo, originario di Calascibetta, 52 anni, sposato con una figlia, in passato ha diretto il Commissariato di Niscemi, la Sezione Polizia Stradale di Enna e prima ancora, dal 2007 al 2014, sempre alla Questura di Caltanissetta, ha ricoperto gli incarichi di funzionario presso il Commissariato di Gela, dirigente dell’Ufficio Immigrazione e dirigente della Sezione Volanti e dell’URP; a Catania ha iniziato la carriera di funzionario di polizia presso il Reparto Mobile.

Il dr Puzzo sostituisce il Primo Dirigente dr Salvatore Emanuele Tito Cicero, da oggi dirigente del Commissariato di P.S. di Acireale.