Caltanissetta: Assemblea regionale di Legambiente Sicilia a Caltanissetta.

Si terrà in presenza a Caltanissetta, nei giorni 27 e 28 novembre 2021, presso il Consorzio Universitario di C.so Vittorio Emanuele n°92, alla presenza del Presidente nazionale Stefano Ciafani, l’ASSEMBLEA DI LEGAMBIENTE SICILIA.

Sarà un’occasione preziosa per tornare a vedersi e costruire una Legambiente sempre più efficace grazie alle nuove idee, le esperienze dai territori e il confronto su temi prioritari come energia e clima, biodiversità, economia circolare, giovani e partecipazione e le campagne regionali e nazionali con cui vengono portati avanti: Sicilia Carbon Free, Preziose per Natura, Sicilia Munnizza Free e Youth4Planet.

Dopo l’esito deludente della Cop26 la società civile dovrà necessariamente vedere crescere impegno ed incisività. Gli obiettivi da traguardare saranno sfidanti, ma siamo certi che questa due giorni di attività potrà motivare ancora di più i volontari di Legambiente e i suoi simpatizzanti, dando le energie e gli strumenti necessari per raggiungerli.

L’accesso all’assemblea è consentito solo previa esibizione di greenpass, mantenendo il distanziamento fisico e indossando sempre la mascherina su naso e bocca, fatta eccezione ovviamente al momento dei pasti.