Caltanissetta: arrestato un 43enne pregiudicato per tentata rapina, furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di arma.

Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nisseno, nei confronti di un 43enne pregiudicato residente a Canicattì (AG) per i reati di tentata rapina, furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di arma.

Il provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale del Nucleo Investigativo, che ha permesso di risalire all’autore di due furti in appartamento avvenuti a Serradifalco (CL) e Delia (CL) a ottobre di quest’anno, nonché di una tentata rapina avvenuta il 03 ottobre in Contrada Gebbia di Serradifalco. In particolare in quell’occasione l’indagato tentava di asportare una Ford Kuga parcheggiata sulla pubblica via e, sorpreso dal proprietario del mezzo, allo scopo di guadagnare la fuga, esplodeva due colpi di pistola in direzione dell’autovettura e della vittima, attingendo il portabagagli.

All’arrestato vengono contestati anche due furti in abitazione, nel corso dei quali venivano asportate, tra le altre cose, delle carte prepagate, che venivano successivamente utilizzate per effettuare vari acquisti presso distributori di carburante ed esercizi commerciali.

Durante la fase della perquisizione veniva rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola “replica”, modificata per esplodere munizionamento cal.7,65.