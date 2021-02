Caltanissetta: arrestato nisseno 25enne per atti persecutori, lesioni personali e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno arrestato Arnone Gaetano, nisseno 25enne, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva della reclusione a due anni e quattro mesi, in quanto condannato dal Tribunale di Caltanissetta per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi tra il 2014 e il 2019. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti presso la casa circondariale di Caltanissetta.