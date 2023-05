Caltanissetta: Appello dell’associazione Luigi Sturzo, serve la condivisione di un programma popolare di coesione.

Le esperienze politiche fin qui sperimentate non sono riuscite ad affrontare alle radici le innumerevoli questioni e a risollevare le sorti di tante persone, che esigono un’azione politica, che superando l’infruttuosa conflittualità basata su proclami, miri ad allargare il respiro e la mente verso progetti più alti, più nobili. I nostri territori, martoriati da tanti mali, continuano ad essere prostrati in attesa ancora di scelte coraggiose e unitarie, capaci di innescare percorsi virtuosi di sviluppo integrale. Hanno bisogno di un abbraccio di aiuto e di speranza per riacquistare fiducia in se stessi. Hanno la necessità di una politica ispirata eticamente per la realizzazione dei valori umani comuni a ogni persona, riformata sia nei metodi che nei contenuti. Hanno bisogno di un Programma Popolare, che, al di là degli schieramenti partitici o di raggruppamento, sia capace di fronteggiare adeguatamente le questioni essenziali del nostro quotidiano. Le nostre città avvertono sempre di più la necessità di un “umanesimo politico” inclusivo e sinergico, attento al piccolo e al presente, aperto ai sogni e al futuro, vicino ai meno abbienti e ai deboli; di un’area programmatica e politica capace – in questo nostro contesto storico nebuloso, caratterizzato da derive populiste, da climi di paura e di conflittualità, da rischiosi rigurgiti nazionalisti – di tenere sveglia e libera la coscienza al fine di prodigarsi per una ritessitura e rivitalizzazione sociale. In questo impegno coraggioso bisogna sempre fare riferimento ai valori etici per essere ricercatori, interpreti e custodi del bene comune. E’, infatti, l’etica a regolare, ispirare, governare, orientare il sano esercizio politico. Senza di essa la politica degenera, abdica dal suo ruolo promozionale e si trasforma in oligarchia affarista, clientelare e tornacontista. Ogni cittadino e ogni realtà associativa si deve sentire investita da questa civile responsabilità e sentire forte questo richiamo affinché non ci si disperda in cammini solitari, ma ci si sforzi di convergere verso modalità operative corali per elaborare progetti ambiziosi, attuabili e di ampio respiro.

Finalita’

-Il Programma popolare di coesione è una condivisione ideale ed operativa programmatica-politica tra realtà associative, gruppi civili, singole persone finalizzata a promuovere il contesto territoriale e ad alimentare una coesione sociale, fedele a tre fondamentali valori: la persona, la solidarietà, il bene comune.

-Il Programma popolare di coesione è rivolto a quanti avvertono il senso di responsabilità civile e politica nei confronti delle questioni essenziali del nostro quotidiano: sviluppo economico e sociale, vivibilità e qualità dei servizi, moralità e legalità, sicurezza ed integrazione, famiglia e giovani, lotta contro il clientelismo e la corruzione.

Esso si prefigge di:

-operare nel rispetto dei dettami costituzionali e dell’universo valoriale dei sani principi;

-implementare luoghi di confronto, di spazi relazionali e di elaborazione progettuale che possano sostenere al meglio le nuove generazioni e consentire loro di essere protagonisti delle buone pratiche sociali e politiche;

-sostenere ed alimentare progettualità finalizzate alla promozione etica, sociale, economica delle città;

-catalizzare processi partecipativi ed inclusivi all’interno delle comunità locali per costituire una rete territoriale che possa facilitare, accompagnare e rafforzare la creatività e le potenzialità territoriali;

-essere coscienza critica e fermento progettuale nei vari ambiti ed ambienti, attraverso attività di natura socio-culturale;

-affermare come fondamentale nella vita politica la componente etica, affinché ogni azione sia interpretata e vissuta come generoso atto umano indirizzato, con onestà d’intenti e competenza professionale, alla ricerca e alla salvaguardia del bene comune;

-adoperarsi secondo il principio della sussidiarietà per il rafforzamento delle autonomie locali, dei diritti/doveri di cittadinanza e della partecipazione, onde valorizzare le istanze della società civile;

-rafforzare la tutela dei diritti della popolazione più debole e di chi vive condizioni di disagio o di fragilità sociale;

-favorire la crescita della famiglia nella sua integrità, essendo essa il nucleo vitale e fondamentale della società;

-migliorare il benessere sociale e la qualità di vita della persona in maniera dignitosa.

-Il Programma popolare di coesione si impegna a vivere e a rappresentare nella società e nelle Istituzioni, a partire dagli Enti locali, le progettualità e gli obiettivi perseguiti, senza legame subalterno e acritico ad organizzazioni partitiche, sindacali e clericali, ma con essi aperto al mutuo confronto e alla condivisa operosità.

-Esso manifesta la disponibilità a collaborare anche con tutti coloro (singoli o associati) che operano con linearità comportamentale nel rispetto delle regole democratiche per proporre, valorizzare e sostenere progetti in sintonia con le sue finalità ispiratrici.

