Caltanissetta: Antonio Alberto Stella nuovo Presidente del Lions Club “Caltanissetta dei Castelli”.

Nel corso di un’Assemblea dei Soci, tenutasi venerdì 9 aprile 2021 su piattaforma telematica in ossequio alle attuali normative sull’emergenza sanitaria, il Lions Club “Caltanissetta dei Castelli” ha provveduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 2021/2022.

All’unanimità dei presenti sono risultati eletti:

Presidente, Antonio Alberto Stella;

immediato Past Presidente, Maria La Barbera;

primo Vice Presidente, Giuseppe D’Anna;

secondo Vice Presidente, Domenico Bonelli;

Segretario, Salvatore Notarstefano; vice Segretario, Giorgio Bauso;

Tesoriere, Michele Distefano;

Cerimoniere, Giuseppe Scriminaci; Vice Cerimoniere e Leo advisor, Vincenzo Falzone;

Consiglieri, Filippo Cammarata, Sandra Serpente; Censore, Andrea Capizzi.

Il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in carica il prossimo 1° luglio, come tutte le cariche del Lions Club International, per cessare il 30 giugno dell’anno successivo.