Caltanissetta: all’alt polizia getta la cocaina dal finestrino, 35enne segnalato per uso personale di stupefacenti.

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato un trentacinquenne per uso personale di cocaina. All’uomo martedì pomeriggio, mentre transitava per via Rochester a bordo della propria autovettura, è stato intimato l’alt polizia dall’equipaggio di una volante che stava eseguendo un posto di controllo. Il predetto, poco prima di arrestare la marcia del proprio mezzo, si è liberato di un involucro, gettandolo fuori dal finestrino. All’interno dell’involucro, recuperato dai poliziotti, sono stati trovati circa tre grammi di cocaina. Il trentacinquenne, su cui gravano specifici precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti, è stato condotto in questura dove ha dichiarato che la sostanza rinvenuta era di sua proprietà per uso personale.