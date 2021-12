Caltanissetta: al via il nuovo Piano controlli della Prefettura sul super green pass.

Attivo da stamattina il Piano dei Controlli elaborato dalla Prefettura di Caltanissetta in ottemperanza alle previsioni normative contenute nell’ultimo decreto del Governo Draghi.

Dalle ore 7:00 si è assistito ad un massiccio dispiegamento di forze su tutto il territorio provinciale dove gli uomini delle Forze di Polizia e delle Polizie locali hanno avviato, in ciascuna delle “zone” individuate dal Piano prefettizio, una capillare azione di controllo che riguarderà tutte le aree urbane in cui insistono le attività commerciali e di intrattenimento per la cui fruizione è previsto l’obbligo del green pass.

I controlli, che nella mattinata odierna hanno già interessato alcuni esercizi, proseguiranno secondo la modulazione stabilita dal piano e riguarderanno bar, ristoranti, teatri, cinema e attività ricreative ma anche stazioni e mezzi di trasporto pubblico locale. Gli avventori rinvenuti privi della certificazione verde prescritta dalla normativa, saranno sanzionati come previsto dal decreto-legge dello scorso 26 novembre.

Un’intensificazione dei controlli, dunque, quella prevista dalla pianificazione elaborata dalla Prefettura che, in ossequio alle direttive impartite dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha come scopo quello di imprimere, in questa nuova fase delicata, una significativa accelerazione all’azione di contenimento e prevenzione del contagio, scongiurando il rischio di nuove chiusure.

Giornalmente le Forze di Polizia forniranno un report alla Prefettura sugli esiti dell’attività svolta che sarà prontamente trasmesso al Ministero dell’Interno unitamente ad una relazione settimanale per il costante monitoraggio dell’azione di controllo espletata.