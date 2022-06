Caltanissetta: 45enne denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti urgenti a seguito di incidente stradale.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 45enne per guida sotto l’influenza di stupefacenti e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti a seguito di incidente stradale. Martedì sera l’uomo, alla guida della propria autovettura, mentre percorreva via Xiboli, direzione periferia, è impattato contro un’auto parcheggiata in doppia fila; a seguito dell’urto altri due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente. Sul posto è intervenuto un equipaggio della sezione volanti e un ambulanza del 118. Il 45enne, poco collaborativo e ostile alla presenza dei poliziotti, in evidente stato di alterazione psicofisica e con una ferita alla testa, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia per le cure del caso. Lo stesso, alla richiesta degli agenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla persona al fine di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti e l’eventuale stato di ebrezza alcolica.