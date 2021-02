Caltanissetta: 39enne tenta il suicidio alla stazione ferroviaria, salvato dai carabinieri.

I Carabinieri di Caltanissetta qualche giorno fa, su richiesta della centrale operativa, intervenivano intorno alle 15 presso la locale stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un tentativo di suicidio in atto. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile, dopo aver contattato il personale FFSS affinché fosse interrotto il traffico in ingresso e uscita dal locale scalo ferroviario, constatavano che un 39enne di San Cataldo si trovava in stato confusionale all’ingresso della galleria, minacciando di suicidarsi. Con l’aiuto del personale del “118” riuscivano a far desistere l’uomo dai propri propositi e, dopo averlo riportato alla calma, lo trasportavano presso l’ospedale “SANT’ELIA” di Caltanissetta per le cure del caso. L’uomo ha raccontato che il gesto era riconducibile alla fine di una relazione sentimentale.