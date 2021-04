Caltanissetta: 30enne nisseno arrestato per furto aggravato di rame.

I eri 31 marzo, personale della Polizia di Stato del Posto di Polizia Ferroviaria ha tratto in arresto in flagranza di reato di furto aggravato di rame, il nisseno Salvatore Carnevale di anni 30, con precedenti di polizia.

Gli operatori della Polizia di Stato, intorno alle ore 14.30, durante il servizio di controllo dello scalo ferroviario di Caltanissetta, notavano il predetto intento a tagliare con una cesoia un cavo di rame, più precisamente 16 metri di cavo sagomato della linea aerea dello scalo merci della Stazione Ferroviaria di Caltanissetta. Una volta scoperto, ha cercato di darsi alla fuga ma veniva bloccato e arrestato dagli Agenti.

Dolo le formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Cavo di rame veniva riconsegnato a personale delle Ferrovie dello Stato.