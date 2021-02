Caltanissetta: 2 denunciati, un ventenne alla guida sotto l’influenza di stupefacenti e con una mazza nel bagagliaio dell’auto.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica due nisseni. Il primo, un ventenne, è stato fermato dall’equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, mentre a bordo di una Fiat Grande Punto, transitava per via Fasci Siciliani. Gli agenti hanno subito notato che il giovane manifestava sintomi quali ansia, irrequietezza, occhi lucidi; sottoposto ad accertamenti presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, infatti, il ventenne è risultato essere positivo ai cannabinoidi urinari. Nel corso della perquisizione del mezzo, i poliziotti, hanno sequestrato una mazza da baseball nascosta nel bagagliaio. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il secondo, un cinquantenne, è stato fermato dalla guardia giurata in servizio presso il Tribunale per i Minorenni, mentre stava tentando di accedere all’interno della struttura giudiziaria con un coltello celato all’interno della borsa. Lo stesso, dopo l’intervento della volante, è stato identificato e denunciato per porto abusivo di armi.