Calogero Savitteri nuovo segretario generale First Cisl Agrigento Caltanissetta Enna

Calogero Savitteri è il nuovo Segretario generale First Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. Questo l’esito del direttivo riunitosi il 10 Dicembre nei locali della Cisl di Caltanissetta che ha espresso voto unanime.

Rinnovata anche la segretaria della quale entrano a far parte Rosaria Faraci, Bcc Toniolo San Michele di San Cataldo, Massimiliano Caravello, UniCredit. L’assemblea ha proceduto ad aggiornare anche la mappa della dirigenza assegnando le relative deleghe dipartimentali.

Calogero Savitteri, agrigentino, 51 anni, dipendente Intesa Sanpaolo, già componente della segreteria di First Cisl Sicilia, torna nel territorio di appartenenza subentrando ad Antonio Alessandro che ha cessato il servizio da dipendente UniCredit.

“Ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami – dichiara Savitteri –. Eredito una struttura che affonda saldamente e con orgoglio, le proprie radici nei valori della First e della Cisl, realtà ricche di dirigenti di grandissimo spessore che ben conosco da tempo. Raccogliamo il testimone dalla precedente segreteria che ha operato egregiamente. Ci metteremo subito al lavoro nel segno della continuità”.

“Sono consapevole delle sfide che ci attendono – ha proseguito il neo segretario First Cisl Ag Cl En –. In questo momento cruciale il nostro settore è alla vigilia di diversi importanti rinnovi contrattuali di primo e secondo livello proprio mentre viene investito frontalmente dalla rivoluzione digitale, dall’IA generativa e dalla desertificazione bancaria”.

“La nostra missione consiste nel rappresentare, con entusiasmo e spirito di servizio, gli interessi e le istanze di tutte le associate puntando a stimolare la più ampia partecipazione di tutte le realtà del nostro territorio. Sull’ascolto, la collaborazione, l’entusiasmo – ha concluso Calogero Savitteri – fonderemo la nostra azione che, sono sicuro, potrà stabilmente contare anche sull’importante supporto della struttura confederale”.