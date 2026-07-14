Caldo in aumento, nell’Ennese temperature fino a 40 gradi

È atteso per domani un ulteriore aumento delle temperature in Sicilia, con valori particolarmente elevati nelle aree interne dell’Isola.
In diverse località si potranno superare i 40 gradi, con picchi che, in alcune zone, potrebbero raggiungere anche i 44 gradi.
Per la provincia di Enna sono previste temperature intorno ai 40 gradi nel capoluogo e ai 39 gradi a Piazza Armerina. Valori superiori ai 40 gradi potrebbero essere registrati anche in altri comuni dell’Ennese.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: