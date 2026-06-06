Caldo estivo nell’Ennese, domenica con massime oltre i 30 gradi

La situazione atmosferica rimane improntata a condizioni stabili e asciutte, con sole prevalente e assenza di variazioni significative nel corso della giornata.
Il caldo sarà ben avvertibile nelle ore centrali, con temperature massime su valori tipicamente estivi. Non sono attese precipitazioni.
Domenica cielo caratterizzato da velature o locali stratificazioni, senza fenomeni associati.
La temperatura minima si attesterà intorno ai 17°C, mentre la massima raggiungerà i 31°C.
Sulle aree della provincia di Enna, i valori termici potranno risultare localmente superiori ai 30°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: