Calcio: vittoria dell’Enna a Caltanissetta, 0-2 alla Nissa

PUBBLICITÀ

Cicirello nel primo tempo, Bamba in pieno recupero. Vittoria pesante ieri in chiave salvezza dell’Enna per 0-2 a Caltanissetta contro la Nissa.

Una Pasqua col sorriso, dunque, per la formazione gialloverde che, dopo aver trovato il vantaggio grazie a una stoccata di Cicirello su bel cross di Otero dalla destra, ha contenuto i tentativi della Nissa di trovare il pari. Nella ripresa, i padroni di casa si sono riversati in avanti, ma nel recupero Cristiano ha servito l’assist per Bamba, che ha chiuso il match.

La gara era valida per la trentaduesima giornata del Campionato di Serie D. L’Enna sale a 31 punti in classifica, pur rimanendo in zona play out.