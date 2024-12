Calcio: vittoria casalinga per il Villarosa San Sebastiano contro il Belpasso

PUBBLICITÀ

Emozione alle stelle e morale altissimo per tutto l’ambiente gialloblu. Con la vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Belpasso, grazie ai gol di Emiliano Bo e Flavio Costanzo, il Villarosa San Sebastiano chiude il girone d’andata di Promozione girone C con 17 punti.

PUBBLICITÀ

Dunque, si conclude col botto l’anno 2024 e con un sesto posto in classifica, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Un girone di andata caratterizzato da alti, bassi e tanti colpi di scena, che, alla fine, sono serviti per accumulare punti per mantenersi a metà classifica e a distanza di sicurezza dalla zona pericolo.

“La prestazione di ieri è stata ottima – il commento di mister Mario Folisi -. Abbiamo raggiunto il risultato finale di 2-0 con la consapevolezza delle nostre capacità e con il cuore, riscattandoci dalla sconfitta immeritata della settimana scorsa contro il Giarre. Una vittoria che ci voleva e adesso, dopo tanto lavoro, possiamo goderci le feste di Natale in tranquillità. Meriteremmo qualcosa di più, ma ci accontentiamo. Siamo una sorpresa in questo campionato, basti pensare che nella seconda parte di gara c’erano tanti giovani ai quali stiamo dando tanto spazio. Voglio evidenziare, ed è questa la cosa più bella, che stiamo portando avanti un nostro progetto, che punta soprattutto sui giovani dell’hinterland ennese: parliamo di ragazzi di Villarosa, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Barrafranca. Giovani che si integrano benissimo nel gruppo con giocatori che hanno già più anni di esperienza in campo e che trasmettono i valori che caratterizzano la società ovvero passione, sacrificio e divertimento”.

La dimostrazione è l’esordio da titolare con gol di Flavio Costanza.

“Sono felicissimo del gol, è stata una partita – dice Costanzo – sbloccata subito e chiusa nel primo tempo. Una bellissima prestazione da parte di tutti, di un gruppo che merita tanto anche per il clima bellissimo che si è creato tra di noi. Dopo un inizio di stagione un po’ sfortunato adesso ci stiamo riprendendo qualche soddisfazione; spero di poter dare il mio contributo alla squadra del mio paese”.

Giacomo Lisacchi