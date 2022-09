Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza l’Enna vince in casa con il punteggio di 3-1 contro il Castellammare. Pari casalingo per la Leonfortese 0-0 nel match contro la Parmonval. In classifica l’Enna sale a 4 punti, primo punto per la Leonfortese. In Promozione il Villarosa perde sul campo del Gorgonia Delia 5-1.