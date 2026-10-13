Calcio, turno infrasettimanale per il Sant’Anna Enna: a Calascibetta arriva l’Atletico Megara

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Turno infrasettimanale per il Sant’Anna Enna, che domani, mercoledì 14 ottobre, affronterà l’Atletico Megara 1908 nella quarta giornata del campionato di Promozione, girone D. La gara si disputerà alle 15.30 al Campo Comunale di Calascibetta.

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Le due formazioni arrivano all’appuntamento appaiate a 6 punti in classifica dopo le prime tre giornate. Il Sant’Anna, dopo la sconfitta all’esordio contro il Santa Croce Soccer, ha ottenuto due vittorie consecutive: l’1-0 contro il Qal’At Caltagirone e il 3-2 in trasferta sul campo della Barrese. Anche l’Atletico Megara ha raccolto due successi, contro Cassibile Fontane Bianche e Qal’At, intervallati dalla sconfitta contro il Noto.

Per la formazione ennese sarà quindi l’occasione per provare a dare continuità ai risultati ottenuti negli ultimi due turni.

Per assistere alla partita il biglietto intero avrà un costo di 5 euro, mentre il ridotto per le donne sarà di 3 euro. Ingresso gratuito per i bambini under 14. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 5 euro.