Calcio, successo esterno dell’Enna: 3-1 alla Vibonese

Successo esterno per l’Enna Calcio nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D, disputata sul campo della Vibonese.
La formazione gialloverde sblocca il risultato al 30’ del primo tempo con Dadic, che porta avanti l’Enna sullo 0-1. Lo stesso Dadic raddoppia all’41’, firmando lo 0-2 con cui si chiude la prima frazione.
Nella ripresa arriva anche il terzo gol dell’Enna, realizzato da Montero su calcio di rigore. Al 41’ del secondo tempo la Vibonese accorcia le distanze con Coulibaly, fissando il punteggio finale sull’1-3.
Con questo risultato, l’Enna sale a quota 22 punti in classifica ed esce dalla zona retrocessione.