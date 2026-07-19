Calcio, stage con Bayern Monaco e Union Berlino per il tecnico ennese Sergio Colajanni

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Per l’allenatore ennese Sergio Colajanni un’importante avventura in Germania con uno stage nel settore giovanile del FC Bayern e con Union Berlin.

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Mister Colajanni ha un solido background, avendo studiato e partecipato a stage con club prestigiosi come Parma, Ajax, Barcellona, Juventus e Torino. Con oltre 14 titoli vinti e più di 600 panchine nei campionati giovanili e senior, è riconosciuto come uno dei migliori allenatori siciliani, con un forte focus sulla crescita di giovani talenti.

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Questa esperienza non solo arricchirà il suo bagaglio professionale, ma contribuirà anche alla sua missione di sviluppare il calcio giovanile nel territorio ennese.