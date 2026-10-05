Calcio, Serradifalco-Sant’Anna: il club nisseno ricorre contro lo 0-3 a tavolino

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Il Serradifalco Calcio ha annunciato di avere presentato ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara di Coppa Italia contro il Sant’Anna Enna del 30 settembre 2026, terminata sul campo con il risultato di 4-0. La società contesta la sanzione della perdita della gara per 0-3, disposta in relazione alla presunta mancata presenza in campo del numero minimo di calciatori Under previsto dalla normativa.

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«La Società – comunica il Serradifalco Calcio – certa della correttezza dell’operato del proprio staff tecnico e della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto doveroso presentare ricorso, fornendo gli elementi necessari a dimostrare quanto effettivamente avvenuto in campo».

Il Serradifalco ricostruisce quindi l’episodio relativo alle sostituzioni: «In occasione di una doppia sostituzione effettuata a gioco fermo e in contemporanea, sono usciti dal terreno di gioco un calciatore Under e un calciatore Senior, mentre sono entrati un calciatore Under e un calciatore Senior, mantenendo quindi invariato il numero minimo di calciatori Under presenti in campo».

La società aggiunge che «dalle immagini si evince chiaramente che, l’ingresso contemporaneo dei sostituti alla ripresa del gioco, mantiene il numero minimo di calciatori Under previsto dal regolamento».

Nel comunicato il club ribadisce inoltre la propria posizione rispetto al rispetto delle norme federali: «Il Serradifalco Calcio ha sempre operato nel massimo rispetto delle normative e dei regolamenti emanati dalla Lega, prestando la massima attenzione al loro rispetto e alla corretta gestione di ogni gara».

Il Serradifalco resta ora in attesa dell’esito del ricorso: «Restiamo pertanto in attesa della valutazione e della decisione del Giudice Sportivo, certi che gli elementi forniti possano essere attentamente valutati e che la vicenda possa concludersi positivamente, confidando nella conferma del risultato maturato sul campo di 4-0 in favore del Serradifalco».