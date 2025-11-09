Calcio: Serie D, l’Enna supera il Paternò 3-0

PUBBLICITÀ

Successo interno per l’Enna, che si impone per 3-0 sul Paternò nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Il match si è disputato davanti a circa mille spettatori.

La partita si è sbloccata al 24’ del primo tempo con la rete di Occhiuto, abile a finalizzare un’azione da calcio d’angolo. Al 41’, un calcio di rigore procurato da Tchaouna e trasformato dallo stesso giocatore ha portato l’Enna sul 2-0.

Il Paternò è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Ursino al 40’ del primo tempo. Al 16’ del secondo tempo, Precknicaj ha approfittato di un errore difensivo e ha firmato il 3-0 definitivo.

Con questa vittoria, l’Enna sale a 14 punti in classifica, confermando il proprio momento positivo.