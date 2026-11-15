Calcio, Serie D: l’Enna perde 3-0 contro la Nissa
Sconfitta esterna per l’Enna Calcio, battuto 3-0 dalla Nissa allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone I.
La formazione nissena sblocca il risultato dopo appena tre minuti di gioco con Panattoni. Al 38° minuto arriva il raddoppio della Nissa, firmato nuovamente da Panattoni, che realizza la doppietta personale e manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-0.
Nella ripresa, al 71°, la Nissa chiude definitivamente l’incontro con la terza rete, realizzata da Maltese.
Per l’Enna si tratta di un’altra battuta d’arresto in una stagione finora caratterizzata da risultati negativi. La formazione gialloverde rimane infatti all’ultimo posto della classifica con 3 punti dopo dodici giornate.
La Nissa, grazie alla vittoria nel derby, sale invece a 15 punti, raggiungendo il gruppo di squadre che occupano la parte centrale della graduatoria.
La classifica del girone I vede la Reggina al comando con 29 punti, seguita dalla Vibonese a quota 27 e dal Sambiase con 26. Nelle ultime posizioni si trovano il Ragusa, con 6 punti, e l’Enna, ferma a quota 3.