Calcio, Serie D: l’Enna cade ancora, l’Avola passa 2-0
Nuova sconfitta per l’Enna Calcio, battuto 2-0 dall’Avola nella settima giornata del campionato di Serie D, girone I. La gara si è disputata a Niscemi a porte chiuse.
Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo avanti 1-0, per poi trovare nella ripresa la rete del definitivo 0-2.
Per la formazione gialloverde prosegue così un avvio di campionato difficile. Dopo sette giornate l’Enna resta all’ultimo posto con un punto.
L’Avola, invece, con i tre punti conquistati a Enna sale a 15 punti, al terzo posto della classifica alle spalle di Reggina e Sambiase, entrambe a quota 16.