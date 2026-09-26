Calcio, Serie D: l’Enna cade 0-3 contro il Licata

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Sconfitta interna per l’Enna, battuta 0-3 dal Licata nella quinta giornata del campionato di Serie D, girone I.

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La gara, disputata allo stadio “Pontelongo” di Niscemi, si è chiusa con gli ospiti avanti già al termine del primo tempo per 0-1. A sbloccare il risultato è stato Corallo. Nella ripresa il Licata ha raddoppiato con Greco, prima del definitivo 0-3 firmato da Manfrellotti.

Per l’Enna si tratta di un’altra giornata difficile: dopo cinque giornate i gialloverdi restano fermi a un punto in classifica.