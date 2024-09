PUBBLICITÀ

La gara di esordio in Serie D dopo 35 anni dell’Enna contro il Castrum Favara è terminata 0-0. L’incontro, che si è disputato allo stadio Bruccoleri di Favara, era valido per la prima giornata di campionato.

L’Enna per quasi un’ora è stata in superiorità numerica per l’espulsione di Cannino per fallo su Cicirello al 38’ del primo tempo.

Domenica prossima esordio in casa contro la Sancataldese.

Foto tratta dal sito https://www.ennacalcio.it