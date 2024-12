Calcio: sconfitta per il Villarosa San Sebastiano sul campo del Giarre

PUBBLICITÀ

Partita stregata per il Villarosa San Sebastiano che, nella 12a giornata di campionato di Promozione, non riesce a riportare a casa da Giarre neanche un punto, nonostante l’ottima prestazione. Sconfitta resa ancora più amara per i gialloblu dal fatto che il gol del Giarre, segnato da Mongelli, è arrivato al 93esimo minuto.

Dunque il Giarre vince e resta solo al comando mentre il Villarosa, per il momento, si deve accontentare del nono posto in classifica.

“E’ stata una brutta sconfitta – dice mister Folisi -. Lascia l’amaro in bocca prendere gol al 93esimo, soprattutto dopo una prestazione eccezionale dei nostri ragazzi che hanno dato l’anima in un campo ostico, affrontando a viso aperto una squadra che ambisce a risultati importanti. Sinceramente, per come abbiamo affrontato la partita, avrei preferito giocare male e perdere. Intanto, già da martedì andremo a lavorare con la testa all’ultima partita prima della lunga sosta natalizia ed è lì che dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti”.

“Oggi mi mancano veramente le parole – è il commento del capitano Simone Buscemi – anche perché abbiamo dimostrato che ce la possiamo battere con tutti. Come dico sempre, dobbiamo vendere cara la pelle cara contro chiunque e l’abbiamo dimostrato pure oggi in un campo difficilissimo, contro una squadra veramente forte. Queste prestazioni ci devono aiutare a crescere ancora di più e a ripartire da questa performance per chiudere la prossima domenica nel migliori dei modi il girone d’andata”.

Giacomo Lisacchi