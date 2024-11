PUBBLICITÀ

Ancora una sconfitta in trasferta per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che ieri, al “Totuccio Carone” di Ragalna (Ct), ha perso di misura contro un ottimo Atletico Biancavilla, ben messo in campo da mister Salvatore Sangiorgio.

A mettere in ginocchio la compagine rossoblù è stata una doppietta di Branchina, andato in rete al 9’ e al 63’, nel mezzo la rete del momentaneo pareggio troinese siglata da Santoro al 61’.