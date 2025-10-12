Calcio: sconfitta per il Città di Troina a Mascalucia

PUBBLICITÀ

Prima sconfitta stagionale per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, in trasferta al Comunale “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, ha perso 2-1 contro lo Sporting Indipendenza, guidato da mister Gabriele Scalisi.

Per i padroni di casa sono risultate decisive le marcature di Pandolfo al 32’ e di Nicolosi al 36’, la rete dei rossoblù, invece, è stata siglata da Santoro allo scadere della prima frazione di gioco.

La gara era valida per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria.