Calcio: sconfitta casalinga per il Città di Troina contro il San Pietro

Non riesce a centrare la vittoria nemmeno quest’oggi il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, cede l’intera posta in palio al San Pietro, guidato da mister Alessandro Tirendi.

La gara, conclusasi 3-1 per gli etnei, si è decisa interamente nella prima frazione di gioco: per gli ospiti sono risultate decisive le marcature di Moschitta al 22’ e al 43’ (su calcio di rigore) e di Serrano al 33’, mentre la rete del momentaneo pareggio rossoblù è stata siglata da Signore al 23’.

La gara era valida per la sesta giornata del campionato di Prima Categoria.