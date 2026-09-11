Calcio, Sant’Anna Enna: storico ripescaggio in Promozione

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È arrivata la notizia che tutto l’ambiente aspettava: la squadra di calcio ASD S. Anna Enna è stata ufficialmente ripescata nel campionato di Promozione.

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Un traguardo che rappresenta una bella occasione e che, soprattutto, sarà un’esperienzaentusiasmante e mai vissuta prima, perché per la prima volta nella sua storia la società ennese si prepara ad affrontare una categoria superiore.

Il ripescaggio non è mai un colpo di fortuna. È il riconoscimento di un percorso, la ricompensa di un lavoro costruito con pazienza, un mattone dopo l’altro. Dietro questa promozione ci sono i sacrifici, la passione e l’impegno di tanti: dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori e tifosi che hanno creduto in un progetto e lo hanno portato avanti anche quando non era semplice.

Alla società vanno i complimenti più sinceri: arrivare dove non si era mai arrivati prima significa aver saputo programmare e lavorare con impegno e continuità, in un ambiente dove il calcio rappresenta ancora un valore sano e positivo. Un traguardo che ripaga il lavoro silenzioso e che dà slancio a tutto l’ambiente.

Ora comincia la parte più bella, ma anche più impegnativa. La squadra ennese affronterà un girone competitivo e stimolante, nel quale figurano realtà agguerrite come Noto, Pro Ragusa, Ragusa Boys, Real Gela, Santa Croce, Serradifalco, Frigintini e le altre.

Un banco di prova esigente, che metterà alla prova le ambizioni della squadra ennese.

Fabio Marino