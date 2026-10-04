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Calcio, Sant’Anna Enna: prima vittoria in Promozione, Qal’at battuto 1-0
Il Sant’Anna Enna conquista la prima storica vittoria nel campionato di Promozione, girone D, superando per 1-0 il Qal’at Caltagirone nella seconda giornata.
La gara, disputata nel pomeriggio al Campo Comunale di Calascibetta, è stata decisa al 35’ della ripresa da Bangoura, che ha firmato il gol del successo su assist di Zongo Tinga.
Con questi tre punti il Sant’Anna sale a quota 3 in classifica.