Calcio, Sant’Anna Enna corsaro ad Augusta: Megarese battuta 4-0 con poker di Ragoy
Vittoria esterna per il Sant’Anna Enna, che supera 4-0 la Megarese ad Augusta nella quinta giornata del campionato di Promozione, girone D. Protagonista della gara Ragoy, autore di tutte e quattro le reti della formazione ennese.
Il Sant’Anna parte subito forte e al 2’ conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ragoy, che trasforma e porta avanti gli ospiti.
La prima frazione prosegue poi in equilibrio e si chiude sullo 0-1. Nella ripresa, gli innesti dalla panchina danno nuove energie alla formazione ennese, che riesce a creare diverse occasioni e ad aumentare il vantaggio.
A concretizzarle è ancora Ragoy, che trova altre tre reti e completa il proprio poker personale, fissando il risultato sul definitivo 0-4. Buona anche la prova del reparto difensivo del Sant’Anna, che chiude la gara senza subire reti.
Il successo consente alla squadra ennese di salire a quota 10 in classifica dopo cinque giornate.