Calcio, Sant’Anna avanti in Coppa Italia. In campionato arriva il Qal’at

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Cambia l’esito della gara di ritorno dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione tra Serradifalco e Sant’Anna Enna. La partita, disputata il 30 settembre e terminata sul campo con la vittoria per 4-0 del Serradifalco, è stata oggetto di un provvedimento del Giudice Sportivo.

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Dall’esame degli atti ufficiali è emerso che la formazione nissena, nel corso del secondo tempo, non avrebbe rispettato il numero minimo di calciatori “under” previsto dalle disposizioni federali. Il Giudice Sportivo ha quindi disposto nei confronti del Serradifalco la perdita della gara per 0-3 e l’esclusione dalla competizione. Sul campo il Serradifalco si era imposto 4-0 dopo l’1-1 della gara di andata disputata a Calascibetta.

Continua quindi il cammino del Sant’Anna Enna in Coppa Italia. Intanto, per la formazione ennese, l’attenzione torna sul campionato di Promozione. Domani, domenica 4 ottobre, il Sant’Anna affronterà il Qal’at Caltagirone nella seconda giornata del girone D. La partita si giocherà al Campo Comunale di Calascibetta, con calcio d’inizio alle 15.30.

Per l’incontro il biglietto intero avrà un costo di 5 euro, il ridotto donne di 3 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i bambini under 14. Il prezzo previsto per il settore ospiti è di 5 euro.