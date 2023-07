Calcio: Salvatore Utro è il nuovo allenatore dell’Enna

L’Enna Calcio ha annunciato il nuovo tecnico che siederà sulla panchina gialloverde nella prossima stagione. Si tratta di Salvatore Utro, palermitano classe 1983, con trascorsi tra Ragusa, Marina di Ragusa, Città di Siracusa e Don Carlo Misilmeri. La società aveva comunicato nei giorni scorsi l’interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Pippo Strano.

Il neo-tecnico dell’Enna ha così commentato: “Sono entusiasta di questa scelta. Entro a far parte di una società seria che negli ultimi anni ha lavorato per meritare palcoscenici superiori e la ringrazio per l’occasione concessami. Le prime sensazioni sono estremamente positive e non vedo l’ora di iniziare. In sinergia con il direttore e con la squadra possiamo costruire qualcosa di importante”.

La società attende adesso novità sul fronte ripescaggio in Serie D, dopo la richiesta presentata nei giorni scorsi.