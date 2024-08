Calcio: Salvatore Compagnone confermato sulla panchina dell’Asd Città di Troina

PUBBLICITÀ

A guidare l’Asd Città di Troina durante la prossima stagione sportiva sarà ancora mister Salvatore Compagnone.

Compagnone, classe 1977, da calciatore ha vestito le maglie di Troina, Acireale, Avellino, Igea Virtus, Rossanese ed Agira, mentre da allenatore ha guidato l’Agira in Promozione, il Troina Sporting Club in Seconda Categoria, alcune formazioni giovanili troinesi e la Rappresentativa Provinciale Under 15.

Nei prossimi giorni verrà reso noto lo staff tecnico che affiancherà e coadiuverà mister Compagnone durante il corso della stagione.

La società rossoblù tutta rivolge al tecnico i migliori auguri per un proficuo lavoro.