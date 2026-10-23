Calcio, S.Anna Enna-Ragusa Boys a porte chiuse per lavori alla tribuna del campo di Calascibetta

PUBBLICITÀ

Si disputerà a porte chiuse la sfida tra S.Anna Enna e Ragusa Boys, in programma domani, sabato 24 ottobre, alle ore 15.30 al campo comunale di Calascibetta, valida per la sesta giornata del campionato di Promozione. A comunicarlo è stata la società rossoblù, che ha informato i tifosi dell’impossibilità di assistere all’incontro a causa dei lavori di somma urgenza che interessano la tribuna dell’impianto sportivo.

PUBBLICITÀ

La decisione è stata formalizzata dal Comune di Calascibetta attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata alla società sportiva.

A seguito degli interventi urgenti alla tribuna, l’impianto potrà essere utilizzato esclusivamente senza la presenza di pubblico. Una situazione che costringerà quindi il S.Anna Enna a disputare l’impegno casalingo senza il sostegno dei propri tifosi.

«Anche se non per nostra responsabilità, ci scusiamo per l’inconveniente», fa sapere la società rossoblù attraverso una nota ufficiale, dando appuntamento ai sostenitori alla prossima gara casalinga per tornare a sostenere la squadra dagli spalti.