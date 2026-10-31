Calcio, S. Anna Enna pareggia 1-1 sul campo del Pro Ragusa

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Finisce 1-1 la sfida tra Pro Ragusa e S. Anna Enna, disputata allo stadio Giovanni Biazzo di Ragusa e valida per la settima giornata del campionato di Promozione, girone D.

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Una partita combattuta, durante la quale entrambe le formazioni hanno avuto diverse occasioni da gol. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Cultrera, autore di una bella conclusione dalla distanza, da circa 30 metri, che porta in vantaggio il Pro Ragusa. Il S. Anna Enna reagisce e riesce a trovare il pareggio con Losada, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

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La gara prosegue con occasioni da entrambe le parti. Nel finale, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Camara va vicino al gol con un colpo di testa respinto dal portiere avversario. Restano i dubbi del Sant’Anna sul possibile superamento della linea di porta da parte del pallone, ma per il direttore di gara non è gol. Sul successivo capovolgimento di fronte è invece Sienko a intervenire su un tentativo dei padroni di casa.

La partita si conclude così sul risultato di 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Per il S. Anna Enna si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello casalingo contro il Ragusa Boys. I rossoblù salgono a 12 punti in classifica.