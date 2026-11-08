Calcio: S. Anna Enna, il Serradifalco vince in rimonta. Emozioni con le vecchie glorie rossoblù

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Si ferma dopo sei risultati utili consecutivi la corsa del S. Anna Enna, sconfitto 2-1 dal Serradifalco nell’ottava giornata del campionato di Promozione, girone D.

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Al Comunale di Calascibetta la giornata si apre nel segno della storia e delle emozioni. In occasione dei 63 anni del S. Anna, alcune delle vecchie glorie rossoblù tornano a ritrovarsi e a condividere ricordi e aneddoti legati al passato del club, diventando protagoniste sia nel prepartita sia durante l’intervallo.

Sul campo sono i rossoblù a partire meglio, trovando il vantaggio già al 5’ con Zongo Tinga, bravo ad approfittare di un’incertezza del portiere ospite Governali, superarlo in uscita e depositare il pallone nella porta sguarnita.

Il Serradifalco reagisce e costruisce diverse occasioni, fino a trovare il pareggio nel finale della prima frazione con Vaccaro, che sfrutta un’uscita non perfetta di Sienko e firma l’1-1.

Nella ripresa sono gli ospiti a rendersi maggiormente pericolosi. Il S. Anna resiste alla pressione, ma al 78’ resta in dieci uomini per l’espulsione di Camara, che riceve il secondo cartellino giallo. Il Serradifalco approfitta della superiorità numerica e all’85’ completa la rimonta: Cotrone mette il pallone al centro e Giuliano, con una deviazione di testa, trova l’angolo giusto per superare Sienko e realizzare il definitivo 1-2.

Nel recupero gli animi si accendono ulteriormente, con le espulsioni di Buscemi per il S. Anna e del capitano Nacci per il Serradifalco. L’ultima occasione è una punizione di Jatta, che termina sopra la traversa.

Il triplice fischio sancisce così la vittoria del Serradifalco e interrompe la serie positiva del S. Anna. In classifica i rossoblù restano a 12 punti, mentre il Serradifalco sale a 19, raggiungendo il Noto alle spalle della capolista Santa Croce, prima a quota 22.