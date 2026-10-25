Calcio, S. Anna Enna fermato sull’1-1 dal Ragusa Boys
Finisce 1-1 al Comunale di Calascibetta la sfida tra S. Anna Enna e Ragusa Boys, valida per la sesta giornata del campionato di Promozione, girone D.
La gara, disputata ieri a porte chiuse per i lavori alla tribuna dell’impianto, vede il S. Anna rendersi pericoloso già nel primo tempo. Al 27’ Zongo Tinga trova anche la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco tra le proteste dei rossoblù.
Il vantaggio arriva comunque al 37’, quando Bangoura entra in area e lascia partire uno splendido sinistro che si infila all’incrocio dei pali per l’1-0.
Nella ripresa il Ragusa Boys reagisce e al 7’ trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Sedy, lasciato libero in area, colpisce di testa e firma l’1-1.
Il S. Anna prova a riportarsi avanti, reclamando anche per un presunto fallo di mano in area al 21’, ma il risultato non cambia. Nel finale Zongo Tinga sfiora il gol con una conclusione che termina di poco fuori.
Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: S. Anna Enna e Ragusa Boys si dividono la posta con il risultato di 1-1. Gli ennesi salgono a 11 punti in classifica e conquistano il quinto risultato utile consecutivo.