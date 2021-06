Calcio: Riccardo Caccamo nuovo club manager della Leonfortese

Riccardo Caccamo sarà il club manager della società calcistica Leonfortese. Lo ha annunciato il presidente del club biancoverde Antonio Russo attraverso i profili social della società. Giornalista da sempre impegnato nel mondo dello sport, Caccamo negli ultimi sei anni è stato nella dirigenza dell’Enna Calcio, quattro dei quali con il ruolo di direttore generale.

“La chiamata del Presidente Russo mi ha colto di sorpresa – commenta Riccardo Caccamo – ma nello stesso tempo mi fa estremo piacere. Significa che il lavoro fatto negli anni precedenti è stato apprezzato all’esterno del mondo in cui operavo. Ho avuto modo di parlare con il presidente – prosegue – ribadendo quale sia il mio modo di vedere una organizzazione sportiva che a mio avviso prima di tutto dove puntare alla costruzione di una struttura solida, professionale e competente da un punto di visita dirigenziale e da un punto di vista tecnico che valorizzi il massimo possibile il ‘prodotto locale’ proveniente dall’attività giovanile. E la Leonfortese, che da sempre ha una importante tradizione proprio sull’attività giovanile, non dove inventarsi nulla. Il mio auspicio – conclude – è che questa linea che la società vuole portare avanti e che cercherà di valorizzare al massimo le risorse locali a qualsiasi livello, mansione e competenze, venga appezzata da una intera comunità che deve sentirsi partecipe e coinvolta in questo nuovo corso”.