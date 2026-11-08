Calcio: Reggina corsara a Troina, 3-0 all’Enna
La Reggina supera 3-0 l’Enna al “Silvio Proto” di Troina e conquista l’ottava vittoria nelle prime undici giornate del campionato di Serie D, girone I.
PUBBLICITÀ
Gli amaranto indirizzano la gara già nel primo tempo grazie a Magrassi, protagonista con una doppietta: il vantaggio arriva al 4’, mentre al 20’ l’attaccante firma il raddoppio. Al 34’ del secondo tempo è Rossetti a fissare il risultato sullo 0-3.
Con questo successo la Reggina sale a 26 punti e resta in vetta alla classifica insieme al Sambiase, mentre l’Enna rimane ferma a 3 punti, all’ultimo posto insieme al Ragusa.