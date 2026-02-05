Calcio, recupero Enna-Vigor Lamezia: gli ospiti difendono lo 0-2

PUBBLICITÀ

Si è concluso ieri con una sconfitta per 0-2 il recupero della gara tra Enna e Vigor Lamezia, sospesa lo scorso 18 gennaio per nebbia e ripresa dal 17’ del secondo tempo. Il risultato finale resta invariato rispetto al momento dell’interruzione, con la formazione calabrese capace di difendere il doppio vantaggio maturato nel primo tempo della gara originaria.

La Vigor Lamezia porta così a casa tre punti importanti, mentre per l’Enna resta il rammarico per non essere riuscita a riaprire una sfida già indirizzata nei primi 45 minuti, decisi dalle reti di Spanò e Catalano.