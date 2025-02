Calcio: quarto successo consecutivo per il Città di Troina

PUBBLICITÀ

Vittoria importante per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha sconfitto 2-0 l’Atletico Biancavilla, guidato da mister Salvatore Sangiorgio. A decidere la contesa sono stati un eurogol di Santoro al 47’ e un perfetto rasoterra di Messina all’80’.

Rossoblù che, quindi, centrano la quarta vittoria di fila in campionato ed agganciano la seconda posizione in classifica. La gara era valida per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria.