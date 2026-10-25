Calcio, quarta sconfitta di fila per il Città di Troina: l’Agira vince 1-0
Quarta sconfitta consecutiva per il Città di Troina, battuto 1-0 dall’Agira nel derby disputato ieri allo stadio comunale “Angelo Valenti”, nella quinta giornata del campionato di Prima Categoria, girone E. A decidere l’incontro è stata la rete di Sangiorgio al 58′.
Nel primo tempo i padroni di casa hanno colpito un palo con Garufi, mentre in apertura di ripresa Messina ha fallito un calcio di rigore. Proteste, invece, da parte del Città di Troina per un presunto fallo da rigore non sanzionato dall’arbitro nella seconda metà della ripresa.
L’Agira, guidato in panchina da Aldo Mugavero in sostituzione dello squalificato Fabio Garofalo, conquista così i tre punti.
Il Città di Troina resta nelle ultime posizioni della classifica con zero punti e cercherà di interrompere la serie negativa nei prossimi impegni di campionato.