Calcio, Promozione: Sant’Anna Enna e Megara chiudono sul 2-2

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Finisce con un combattuto 2-2 la sfida tra S. Anna Enna e Atletico Megara 1908, disputata ieri pomeriggio al Comunale di Calascibetta e valida per la quarta giornata del campionato di Promozione, girone D. Una gara vivace e ricca di occasioni, rimasta in equilibrio fino al recupero.

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Il match entra subito nel vivo. Al 7’ Ragoy si presenta a tu per tu con D’Asero, bravo a deviare in calcio d’angolo. Poco dopo il S. Anna torna vicino al vantaggio con Zongo Tinga, la cui conclusione viene respinta dalla difesa ospite.

Il gol arriva al 14’: Ragoy mette un preciso pallone in area e Zongo Tinga di testa firma l’1-0. La risposta del Megara è però immediata: appena due minuti più tardi Sienko respinge una prima conclusione, ma sulla ribattuta Sinatra è il più rapido e realizza l’1-1.

Prima dell’intervallo entrambe le squadre provano a riportarsi avanti. Il S. Anna si rende pericoloso con Camara, Maesano e Ragoy, mentre per gli ospiti Sinatra sfiora il palo su calcio di punizione. Si va così negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa il S. Anna parte forte. Zongo Tinga impegna subito D’Asero, mentre poco dopo anche Buscemi trova la risposta del portiere ospite. I rossoblù continuano a cercare il vantaggio con Ragoy e Ficara, ma il Megara resta pericoloso e al 22’ D’Arrigo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, fallisce da pochi metri una buona occasione.

Al 35’ arriva la giocata che cambia la partita. Scapellato trova spazio fuori area, prende la mira e lascia partire una splendida conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Sienko: 1-2 per il Megara.

Il S. Anna si riversa in avanti alla ricerca del pareggio e al 42’ rischia anche di subire il terzo gol, ma Sienko tiene in partita i suoi con un ottimo intervento.

La parata diventa ancora più importante nel recupero. Al 47’ un fallo di mano nell’area del Megara porta l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto Bangoura mantiene la freddezza e firma il definitivo 2-2.

Il Megara prova un ultimo assalto al 49’, ma il colpo di testa termina fuori. Poco dopo arriva il triplice fischio.

Il S. Anna conquista così un punto al termine di quella che, per intensità, qualità del gioco e occasioni create, è stata probabilmente la migliore prestazione offerta fin qui in campionato. I rossoblù hanno inoltre dimostrato carattere, riuscendo a evitare la sconfitta quando la partita sembrava ormai indirizzata. In classifica gli ennesi salgono a 7 punti.