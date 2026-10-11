Calcio, Promozione: il Sant’Anna Enna vince sul campo della Barrese

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Seconda vittoria consecutiva per il Sant’Anna Enna, che nella terza giornata del campionato di Promozione, girone D, ha superato in trasferta la Barrese con il risultato di 3-2.

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La gara si è messa subito in salita per i padroni di casa, rimasti in inferiorità numerica all’8’ per un’espulsione. Sulla successiva punizione Ragoy ha portato in vantaggio il Sant’Anna.

La formazione ennese ha trovato il raddoppio al 43’ con Zongo, autore di un colpo di testa che ha permesso agli ospiti di chiudere la prima parte di gara avanti di due reti.

Nella ripresa la Barrese è riuscita a riportare il risultato in parità grazie alle reti di Ernesto Sammartino e Raul Torregrossa. Nel finale, però, il Sant’Anna ha trovato il gol del definitivo 2-3 ancora con Ragoy, che ha così realizzato la sua seconda rete della giornata.

Con questo risultato il Sant’Anna Enna sale a 6 punti in classifica dopo tre giornate, ottenendo il secondo successo consecutivo dopo l’1-0 contro il Qal’At Caltagirone. La Barrese rimane ferma a un punto.

Il prossimo impegno è in programma mercoledì 14 ottobre contro l’Atletico Megara 1908, nella quarta giornata del girone D.